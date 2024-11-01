Bilecik\'te Altyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda yeni yerleşim alanlarında kanal hat bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Birçok mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, Özgün kent sitesi ve çevresindeki yerleşim alanlarında kanal ana hat çalışması gerçekleştiriyor.

Faaliyetler çerçevesinde yeni ulaşım yollarının da hizmete sunulduğu alanlarda kanalizasyon ve diğer bağlantı hatları devreye konulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol iyileştirme çalışmaları yapılacak.