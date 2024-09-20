Bilecik\'te Atık Yağların Geri Dönüşümü İçin Yeni Uygulama Başlatıldı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasını ve doğanın korunmasını sağlamak amacıyla muhtarlıkların önüne atık yağ depoları koydu.

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışmanın ilk etabında mahalle muhtarlıkları önlerine atık yağ depoları konuldu. Depolarda biriktirilen atık yağlar, belirli zamanlarda toplanacak.

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak 'Sıfır Atık' kampanyası kapsamında yürüttüğü uygulamalarına bir yenisini daha ekledik. Geri dönüşüm ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Evsel atık yağların toplanıp geri dönüştürülmesiyle doğayı koruyacak ve ülke ekonomisine katkı yapacak projenin ilk etabı bu hafta itibariyle başladı. Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Belediyesi olarak bu konuda gerekli tüm destek ve takibi yapmaya çalışacağız" denildi.

Toplanacak 5 litreden fazla atık yağın, adreslerden alınacağı bilgisinin de paylaşıldığı açıklamada, "Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları bu noktalara ve belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne getirip bırakabilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atık yağların 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınacaktır. 2. etapta ise tüm muhtarlıklarımızda ve en az 2 ve daha fazla bloklu sitelerimizde de toplama noktaları oluşturularak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" ifalederine yer verildi.

Başlatılan uygulamanın rakamsal verileri hakkında verilen bilgide ise 1 litre atık yağın 1 milyon litrelik içme suyunu kirlettiğine dikkat çekildi. Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar, evsel atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluştururken, lavaboya dökülen atık yağların, kanalizasyon sistemlerinin yüzde 40 oranında tıkanmasına neden olduğu hatırlatıldı.

Bilecik Belediyesi öncülüğünde; okullarda yapılacak kampanyaların yanında vatandaşa yönelik yürütülecek bilinçlendirme çalışmaları ile toplanan yağ miktarının artması hedeflenirken, şehrin farklı bölgelerine atık yağ kumbaralarının konumlandırılması devam edecek.