Bilecik\'te balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğu kurtaran polise tablo verildi

Bilecik'te, balkonda mahsur kalan 8 yaşındaki çocuğu kurtaran polis memuruna tablo takdim edildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtaran Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Halil Demir'i makamında kabul etti.

Çağlar, örnek davranışından dolayı Demir'i tebrik ederek kendisine tablo hediye etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.

10 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Işıklı Sokağı'ndaki evlerinin balkonunun dışına çıkan E.E.Ö. yan daireye geçmek istemişti.

Balkonun dışında mahsur kalan E.E.Ö'yü polis memuru Demir kurtarmıştı.