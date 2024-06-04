Bilecik'te Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlandı

Bilecik\'te Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlandı

Bilecik'te, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenlendi. Valilik, Bilecik Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kent Konseyi ile Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 70 bisikletli, Kent Ormanı'nda 3 kilometre pedal çevirdi. Etkinlikte bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve temiz hava farkındalığının artırılması amaçlandı. Turun ardından bir katılımcıya bisiklet hediye edildi.

04.06.2024 09:25
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Bilecik'te, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Kent Ormanı'nda bisiklet turu düzenlendi.

Valilik, Bilecik Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kent Konseyi ile Bisikletliler Derneğince organize edilen etkinlikte 70 bisikletli, Kent Ormanı'nda 3 kilometre pedal çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Budak, AA muhabirine, etkinliği her sene tekrarladıklarını söyledi.

"Bilecik'te temiz hava için pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Etkinliğe daha çok gençleri davet ettik. Kızılay'dan, Yeşilay'dan ve Bisikletliler Derneğinden çok sayıda katılım var. Tur atıldıktan sonra yine başlangıç noktamıza geleceğiz. 3 kilometrelik bir güzergahımız var. Etkinliğe yoğun ilgi oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum."

Turun ardından çekilişle bir katılımcıya bisiklet hediye edildi.

Etkinlikte, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Ateş, Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Dünya Bisiklet Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlandı - Son Dakika

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