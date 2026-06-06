Bilecik'te Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Bisiklet Turu Düzenlendi

06.06.2026 13:08
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Çevre Haftası kapsamındaki bisiklet turuna 70 kişi katıldı, farkındalık yaratıldı.

Bilecik'te, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce organize edilen, Yediler Yangın İlk Müdahale Ekibi binası önünden başlayan tur kapsamında 70 katılımcı, Bilecik Kent Ormanı'nda bisiklet kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Hatice Yeşim Çakır, AA muhabirine, Türkiye Çevre Haftası'nın bu sene "Dünya bize emanet" sloganıyla kutlandığını söyledi.

Bu kapsamda kentte hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Çakır, "Bugün de farkındalık yaratmak amacıyla bisiklet turu düzenledik. Etkinliğimiz çok keyifli geçiyor. Katılımcılarla bir arada olmak çok güzel. Bisiklet, çevreci bir ulaşım aracı olduğu için bu yönde bir mesaj vermek istedik." dedi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da etkinliğe her yaştan katılım olduğunu dile getirdi.

Çevre için pedal çevirdiklerini belirten Yavuz, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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