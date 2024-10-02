Bilecik\'te Cemal Süreya\'nın Kardeşi Perihan Bakır Ağırlanıyor

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şair Cemal Süreya'nın kardeşi Perihan Bakır'ı konuk etti.

Cemal Süreyya'nın adını taşıyan, Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşı, Perihan Bakır ve beraberindeki heyeti konuk etti.

Bilecik'te çok değerli bir ismi ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Subaşı, konuklarına Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi'nin kendileri için pozitif enerji kaynağı olduğunu belirten Subaşı, "Burası bizim için pozitif enerji kaynağımız. Burada bebeklerimiz ve çocuklarımız mutlulukla oyunlar oynuyorlar, emeklemeyi öğreniyorlar. Duyu bilişim atölyelerimiz var. 12 yaşına kadar farklı zeka oyunlarını oynuyorlar. Burasının adını Cemal Süreya Bebek ve Çocuk Atölyesi koyduk. Ne mutlu ki bizler bu eserimizle ailelerimizin büyük bir memnuniyetini kazandık. Yıllarca bu lojmanlar boş kaldı. Ama artık o boşluk tatlı kahkaha sesleriyle doldu" diye konuştu.