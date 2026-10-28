Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Sefo konseriyle kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve Sefo konseriyle kutlandı

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Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bilecik Belediyesince fener alayı düzenlendi. Atatürk Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlara Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da katıldı; etkinlik Sefo konseriyle sona erdi.

Bilecik'te Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Atatürk Parkı önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde marşlar söyledi.

Fener alayına, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Daha sonra şarkıcı Sefo konser verdi.

Belediye Başkanı Subaşı, konser öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını büyük coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyet değerlerine ve kazanımlarına her zaman sahip çıkacaklarını belirten Subaşı, "Cumhuriyet özgürlük demek, emek demek, kadın demek, eşitlik demek, gençlik demek. Bugün Cumhuriyet'i kutlarken bize düşen, onun kazanımlarını hatırlamak kadar bu kazanımları hayatın her alanında yaşatmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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