Bilecik\'te Din Görevlilerine Cübbe Töreni

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Bilecik'te, Diyanet Akademisi'nde eğitimlerini tamamlayan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme töreni gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayıboyu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende, göreve başlayan din görevlilerine başarılar diledi.

Dilek, din görevlileri arasında birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve toplumun dini ve sosyal ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verilmesi konularında tavsiyelerde bulundu.

İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı ve İbrahim Özen'in de hazır bulunduğu törende, cübbe ve sarık giydirilen din görevlileri, dualarla görev yerlerine uğurlandı.