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Bilecik'te elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı

Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edilirken şüpheli ise gözaltına alındı.

Bilecik\'te elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı
13.12.2023 - 09:55,
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Bilecik'te apartman boşluğundan elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, elektrikli bisikleti bazı parçaları alınmış halde buldu.

Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te elektrikli bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika
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