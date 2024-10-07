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Bilecik'te Eylül Asayiş Raporu

Bilecik\'te Eylül Asayiş Raporu

Vali Aygöl, Eylül ayında 146 bin GBT sorgulaması yapıldığını ve 960 olayın meydana geldiğini duyurdu.

07.10.2024 19:49
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ilin eylül ayına ilişkin asayiş verilerini paylaştı.

Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, son bir ayda 146 bin 871 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 164 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Ayrıca 761 iş yeri, 332 okul, 499 metruk bina ile 605 park ve bahçenin de kontrol edildiğini bildiren Vali Aygöl, "960 olay meydana gelmiş, 649 şüpheli yakalanmış ve 19'u gözaltına alınmıştır. 21 hırsızlık ve dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 15 kişiye toplam 46 bin 200 lira idari yaptırım uygulanmıştır." dedi.

Aygöl, narkotik suçları kapsamında 30 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 33 zanlıdan 4'ünün tutuklandığını belirtti.

Aynı suçlardan aranan 3 şüphelinin de cezaevine teslim edildiğini dile getiren Aygöl, "Kaçakçılığa karşı yapılan çalışmalar kapsamında da 9 operasyon icra edilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 204 bin 440 dolu makaron ile 70 bin boş makaron ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 zanlının yakalandığına ve Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmenin de haklarında toplam 68 bin 502 lira idari para cezası uygulanmasının ardından sınır dışı edildiğine değinen Aygöl, umut tacirliğine tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de geçit verilmeyeceğini kaydetti.

Kentteki trafik çalışmalarına ilişkin konuşan Vali Aygöl, "635 noktada 3 bin 111 uygulama icra edilmiştir. 43 bin 844 motorlu araç kontrol edilmiş, 11 bin 482 sürücüye toplam 22 milyon 964 bin 333 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 626 araç trafikten menedilmiş, 231 ehliyetsiz, 56 alkollü ve 6 bin 717 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Sürücülere özellikle okul çevrelerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Aygöl, çocukların eğitimlerini huzur içinde sürdürmeleri için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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