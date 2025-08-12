Bilecik’te Faturasız Suriye Cipsleri İmha Edildi

Bilecik Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, faturasız ve izinsiz satılan cipsleri imha etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kurulan pazarda denetimlerini yaptığı sırada, "Suriye cipsi" olarak adlandırılan ürünleri fark etti.

Yapılan araştırmada, nereden alındığı, nasıl üretildiği ve açıkta satılmasının yanı sıra faturası da olamayan yaklaşık 3 çuval cipse, el koydu.

Kızartmasını yapan ekipler, ürünün normal boyutundan daha fazla büyümesini tespit ederken, tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.