Bilecik'te Firari Hükümlüler Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Firari Hükümlüler Yakalandı

Bilecik\'te Firari Hükümlüler Yakalandı
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Bilecik'te 5 firari hükümlü yakalanırken, kaybolan büyükbaş hayvan Kütahya'da bulundu.

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalanırken, Kütahya'da kaybolan bir büyükbaş hayvan jandarmanın dron destekli çalışmasıyla Bozüyük'te bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda; Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan İ.M. (61), Borcak köyünde hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.A. (22) ve Dereboyu köyünde basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.K. (66) yakalandı.

Ayrıca Bozüyük ilçesinde hakaret suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası olan E.K. ile kent merkezine bağlı Pelitözü mevkisinde resmi belgede sahtecilik suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaybolan büyükbaş hayvan dronla bulundu

Kütahya'nın Seyitömer ilçesine bağlı Karsak köyünde hayvancılıkla uğraşan B.D, otlayan büyükbaş hayvanlarından birinin kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Hayvanın komşu ilçe Bozüyük'e bağlı Dodurga beldesi civarında olabileceği ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren dron destekli arama sonucu büyükbaş hayvan, Osmaniye köyü mevkisinde tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Bozüyük, Kütahya, Bilecik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

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