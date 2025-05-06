Bilecik'te Hıdırellez Kutlaması: Dua ve İkramlar - Son Dakika
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Bilecik'te Hıdırellez Kutlaması: Dua ve İkramlar

Bilecik Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepe'sindeki Kırklar Camisi'nde dua eden vatandaşlara simit, peynir ve çay ikram etti. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte herkes için adalet ve bereket diledi.

06.05.2025 11:09
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepe'sindeki Kırklar Camisinde Hıdırellez dolayısıyla dua eden vatandaşlara, simit, peynir, çay ikramında bulundu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızla birlikte Kırklar Tepesi'nde Kırklar Camisi'ndeyiz. Hıdırellez'in gelişini hep birlikte kutluyoruz. En çok da herkes için adalet diledik. Ekrem İmamoğlu başkanımız için özgürlük, herkes için bol ve bereketli rızık diledim" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından geleneksel olarak hazırlanan program kapsamında sabah namazı öncesinde Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cami bahçesinde dua ettiler, sabah namazı ve şükür namazını kıldılar.

Geleneği yaşatan vatandaşlara Bilecik Belediyesi tarafından simit, peynir ve çay ikramı yapıldı.Kimi vatandaşlar dileklerine göre gül ağacının dibine para ve benzeri eşyaları gömerken, kimileri de tebeşirle ev, araba veya beşik resmi çizdiler.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları da vatandaşlarla bir araya gelerek, Hıdırellez sevincine ortak oldular.

Bilecik Belediyesi olarak güzel bir geleneğin yaşatılmasında paydaş oldukları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Subaşı, "Bugün Bilecikliler olarak bizler de vatandaşlarımızla birlikte Kırklar Tepesi'nde Kırklar Camisi'ndeyiz. Hıdırellez'in gelişini hep birlikte kutluyoruz. Huzur ve bereket diledik. Ailemiz için de sağlık diledik. Ama en çok da herkes için adalet diledik. Ekrem İmamoğlu başkanımız için özgürlük diledim. Herkes için bol ve bereketli rızık diledim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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