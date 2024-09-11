Bilecik\'te Firari Hükümlüler Yakalandı

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Bilecik'te, çeşitli suçlardan haklarında 3 yıl 6 ay ve 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 3 yıl 6 ay ile "yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

Ayrıca, 9 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlünün aynı suçtan Bitlis 1. Asliye Ceza Mahkemesince arandığı ve kardeşinin kimliğini kullandığı anlaşıldı. Bu sebeple, firari hükümlü hakkında "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.