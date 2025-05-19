Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması

Bilecik'te yapılan huzur uygulamasında 352 polis/jandarma görev aldı, çok sayıda GBT sorgulandı.

19.05.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca "Huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl genelinde 352 polis ve jandarma, farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Kafelerde çalışanlar ile müşteriler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.

Yine il genelinde 2 bin 682 araç arandı, 5 bin 424 kişi GBT sorgulamasına bakıldı, 112 işyeri ve 48 metruk bina denetlendi, 9 araç trafikte men edildi.

Yasal süresi dolan yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi, 1 kişi "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheliye "Banka-kredi kartı dolandırıcılığı" suçundan işlem yapıldı ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, bu tür uygulamaların asayişi sağlamak, halkın canını ve malını korumak için son derece gerekli ve yararlı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, bilecik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:56
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
19:42
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 14:54:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.