Bilecik'te İklim Değişikliği İçin Dünya Kafe Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te İklim Değişikliği İçin Dünya Kafe Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Anla Forum 2025 Dünya Kafe etkinliğinde, iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm yolları görüşüldü. Etkinlikte toplumda bilinçlenme hedeflendi ve yerel yönetimlerin rolü vurgulandı.

18.04.2025 16:29  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Anla Forum 2025 Dünya Kafe" etkinliğinde iklim değişikliği ve etkileri ele alındı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada iklim değişikliğinin etkilerini anlamak, toplumsal diyaloğu güçlendirmek ve yerelden başlayarak ortak aklı harekete geçirmek gibi hedefler görüşüldü. Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Doç. Dr. Elif Kuş Saillard'ın konuşmacı olarak katıldığı programda iklim krizi ve etkilerine ilişkin detaylı bilgi verildi, iklim değişikliğine işaret eden üç adet soru katılımcılara yöneltildi.

Yerel yönetimler aracılığıyla her kesimden ve her yaş grubundan katılımcıların ağırlandığı Dünya Kafe etkinliğinde toplumların bilinçlenmesi ve iklim değişikliğine ilişkin fikir ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Program açılışında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz"

"Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada, iklim değişikliği gibi tüm dünyayı etkileyen bir krizi konuşmak ve çözüm yollarını birlikte aramak için bir aradayız. Anla Forum 2025-Dünya Kafe etkinliğinin, bu konuda toplumsal diyalogu güçlendirmek, ortak aklı harekete geçirmek ve yerelden başlayarak fark yaratmak adına çok değerli bir adım olduğu düşüncesindeyim. İklim değişikliği, yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal, kültürel, hatta psikolojik boyutlarıyla da hayatımızı etkiliyor. Kuraklık, sel, ani hava olayları gibi sonuçlarını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle artık sadece konuşmak değil, birlikte düşünmek, birlikte çözüm üretmek zorundayız. Dünya Kefe etkinliğinde sizlerle bir araya gelmemizin altında da tam olarak bu neden yatıyor. Bilecik Belediyesi olarak doğaya saygılı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent yaratmak için çalışıyor, bu yolda kurduğumuz her ortaklık ve yürüttüğümüz her fikir alışverişini çok kıymetli buluyoruz. Bugün, sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz çalıştay ile de, bu alanda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, buradan çıkacak fikirlerin sadece Bilecik için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için ilham verici olmasını diliyorum."

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katkıları dolayısıyla Subaşı ve katılımcılara teşekkür etti.

Şu ana kadar İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen programın bir sonraki durağı Denizli'nin Merkezefendi ilçesi olacak. Ortaya konan fikir ve taleplerin rapor haline getirileceği buluşma ile başta yerel yönetimler olmak üzere kentlerin gelişmesinde etkin rol alan kurum, kuruluş temsilcileriyle vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, İklim Değişikliği, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te İklim Değişikliği İçin Dünya Kafe Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:20:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te İklim Değişikliği İçin Dünya Kafe Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement