Bilecik'te İklim Değişikliği İçin Dünya Kafe Etkinliği Düzenlendi

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Anla Forum 2025 Dünya Kafe" etkinliğinde iklim değişikliği ve etkileri ele alındı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada iklim değişikliğinin etkilerini anlamak, toplumsal diyaloğu güçlendirmek ve yerelden başlayarak ortak aklı harekete geçirmek gibi hedefler görüşüldü. Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz ve Doç. Dr. Elif Kuş Saillard'ın konuşmacı olarak katıldığı programda iklim krizi ve etkilerine ilişkin detaylı bilgi verildi, iklim değişikliğine işaret eden üç adet soru katılımcılara yöneltildi.

Yerel yönetimler aracılığıyla her kesimden ve her yaş grubundan katılımcıların ağırlandığı Dünya Kafe etkinliğinde toplumların bilinçlenmesi ve iklim değişikliğine ilişkin fikir ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Program açılışında konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz"

"Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada, iklim değişikliği gibi tüm dünyayı etkileyen bir krizi konuşmak ve çözüm yollarını birlikte aramak için bir aradayız. Anla Forum 2025-Dünya Kafe etkinliğinin, bu konuda toplumsal diyalogu güçlendirmek, ortak aklı harekete geçirmek ve yerelden başlayarak fark yaratmak adına çok değerli bir adım olduğu düşüncesindeyim. İklim değişikliği, yalnızca çevresel değil; ekonomik, sosyal, kültürel, hatta psikolojik boyutlarıyla da hayatımızı etkiliyor. Kuraklık, sel, ani hava olayları gibi sonuçlarını her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu nedenle artık sadece konuşmak değil, birlikte düşünmek, birlikte çözüm üretmek zorundayız. Dünya Kefe etkinliğinde sizlerle bir araya gelmemizin altında da tam olarak bu neden yatıyor. Bilecik Belediyesi olarak doğaya saygılı, sürdürülebilir ve dayanıklı bir kent yaratmak için çalışıyor, bu yolda kurduğumuz her ortaklık ve yürüttüğümüz her fikir alışverişini çok kıymetli buluyoruz. Bugün, sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz çalıştay ile de, bu alanda önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, buradan çıkacak fikirlerin sadece Bilecik için değil, ülkemiz ve geleceğimiz için ilham verici olmasını diliyorum."

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da katkıları dolayısıyla Subaşı ve katılımcılara teşekkür etti.

Şu ana kadar İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te düzenlenen programın bir sonraki durağı Denizli'nin Merkezefendi ilçesi olacak. Ortaya konan fikir ve taleplerin rapor haline getirileceği buluşma ile başta yerel yönetimler olmak üzere kentlerin gelişmesinde etkin rol alan kurum, kuruluş temsilcileriyle vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor.