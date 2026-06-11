Bilecik'te İmam Hatip Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Bilecik'te İmam Hatip Mezuniyet Töreni

Bilecik\'te İmam Hatip Mezuniyet Töreni
11.06.2026 15:51
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Anadolu imam hatip liseleri mezuniyet töreni, İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti.

Bilecik'te Anadolu imam hatip liselerinin öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mezuniyet töreninde, sadece imam hatip okulların değil bir milletin inancını, kültürünü ve medeniyet birikimini nesilden nesle aktaran köklü bir çınarın mensuplarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuruluşundan itibaren imam hatiplerin, ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"İmam hatiplerin tarihi, aynı zamanda milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Biz biliyoruz ki imam hatip yuvalarının mayasında akıl ile kalbin, ilim ile irfanın birlikteliği vardır. Biz okullarımızda laboratuvarda atomun yapısını öğrenirken, hemen yan sınıfta o atomu yaratan Yaratıcının kelamına sarıldık. Tarihi okurken geleceği, siyeri okurken ise kendimizi inşa etmeyi öğrendik. İmam hatip, dünyayı kazanmak için ahireti, ahireti kazanmak için dünyayı feda etmeyen, her iki alemi de imar etmeyi hedefleyen muazzam bir dengedir."

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Basatemur ve Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Özbek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek ve okul müdürleri, okul birincilerine plaket ve diplomalarını verdi.

Mezuniyet töreni, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in 12. sınıfa geçen öğrencilere teslim edilmesi ve diplomaların verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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