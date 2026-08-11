Bilecik'te Kaçak Parfüm Operasyonu
Bilecik'te düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, 107 kaçak parfüm ele geçirildi.
Bilecik'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bilecik'e çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm getirileceği ihbarını aldı.
Düzenlenen operasyonda 107 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli M.O'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Kaçak Parfüm Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?