Bilecik'te Motorlu Bisiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Bilecik'te motorlu bisikletlerin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emin K'nin (16) kullandığı 11 ABS 805 plakalı motorlu bisiklet ile Ali A. (15) idaresindeki 11 ACN 188 plakalı motorlu bisiklet, Cumhuriyet Mahallesi Akmescid Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Hasan H.T. (17) sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Emin K, Kocaeli Şehir Hastanesine, Ali. A. ise Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi.