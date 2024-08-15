Bilecik'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Birel 1 Sokak'ta karşı yönlerden gelen Mustafa D. idaresindeki 67 LD 590 plakalı hafif ticari araç ile Arda Sinan T'nin kullandığı 16 AZJ 163 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Arda Sinan T. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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