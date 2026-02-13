Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Bursa'da Sahne Aldı - Son Dakika
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Öğrencileri Bursa'da Sahne Aldı

13.02.2026 09:53  Güncelleme: 10:14
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Mavi Gezegen Piyano Festivali' kapsamında Bursa'da konser verdi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konserin ardından öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi öncülüğünde, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Mavi Gezegen Piyano Festivali" kapsamında farkındalık konserleri veren Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, Bursa'da sahne aldı.

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri, "Mavi Gezegen Piyano Festivali" kapsamında Bilecik ve Lefkoşa'nın ardından Bursa'da sahne aldı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı da programa katılarak, kızları Asya Subaşı'nın piyano konserini izledi. Konserin ardından Başkan Subaşı, öğretmenlere çiçek takdim ederken, öğrencilere de sertifikalarını verdi. Bilecik'te yaşanan orman yangınlarına karşı farkındalık mesajlarının verildiği konser, yoğun ilgi gördü.

"Akademimizin öğrencileri ve eğitmenleriyle gurur duyuyoruz"

Başkan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat Akademisi Öğrencilerimizle Bursa'dayız. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve yeşeren bir geleceğe sanatla destek olmak için öğrencilerimiz Bilecik ve Lefkoşa'nın ardından Bursa'da da anlamlı bir piyano konseri verdi. Programa katılarak bizi onurlandıran Nilüfer Belediyesi Başkan Vekilleri Gökçe Güney ve Ataerk Şanlı, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nurgül Işık ve Müze Koleksiyonu Bağışçısı Fethiye Sanlıkol'a teşekkür ediyorum. Sanatın birleştirici gücünü büyüten Sanat Akademimizin değerli öğrencileri ve eğitmenleriyle gurur duyuyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

