Bilecik'te Ortaokul Öğrencilerine Ücretsiz Matematik Dersi Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Ortaokul Öğrencilerine Ücretsiz Matematik Dersi Sertifikaları Dağıtıldı

12.06.2025 16:29  Güncelleme: 17:48
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Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz matematik derslerine katılan ortaokul öğrencilerine sertifikaları verildi. Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, eğitime destek kurslarının önemine vurgu yaparak yaz döneminde de birçok etkinlik planlandığını açıkladı.

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi'nin eğitime destek kursları kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenlediği matematik derslerine katılan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver, düzenlenen sertifika törenine katılarak öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. "Matematiğe Dokunmayan Kalmasın" sloganıyla derslerin materyaller ve görsellerle işlendiği kurslar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 bin öğrenci matematik müzesi ve atölye etkinliklerinden faydalandı. Eğitime destek kursları kapsamında ilkokul öğrencilerine fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilimler ve İngilizce dersleri verilirken; ortaokul öğrencilerine ise matematik dersleri verildi.

"Yaz döneminde de birçok sportif ve kültürel çalışmaları çocuklarla buluşturacağız"

Başkan Yardımcısı Ünver, "Öncelikle bizlere ve öğretmenlerimize güvenerek, çocuklarınızı emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak öğrencilerimizin her alanda gelişmesi ve en iyi şekilde yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaz döneminde de birçok sportif, kültürel ve eğitime yönelik çalışmaları çocuklarla buluşturacağız" dedi.

Aile üyeleri de verilen kurslardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yardımcısı Ünver ve öğretmen Sevgi Akkoy'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Ortaokul Öğrencilerine Ücretsiz Matematik Dersi Sertifikaları Dağıtıldı - Son Dakika
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