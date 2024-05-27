Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Bilecik\'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Bilecik-Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Nurlan A. idaresindeki bir otomobil ile Hasan K. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

27.05.2024 08:41
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bilecik- Bursa kara yolu Pelitözü Kavşağı'nda, Nurlan A. idaresindeki 16 BHJ 518 plakalı otomobil ile Hasan K. yönetimindeki 11 AV 359 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Nurlan A. ve aynı araçtaki Nuray K. (53) ile diğer araçta bulunan 6 aylık Duru A. ve 17 yaşındaki Çiçek H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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