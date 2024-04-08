Bilecik\'te Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

Bilecik'te, Ramazan Bayramı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 23 sürücüye toplam 33 bin lira ceza kesildi.
Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.
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