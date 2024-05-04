Bilecik'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bilecik\'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bilecik'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle alt geçit su altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, itfaiye ekipleri mahsur kalan aracı kurtardı. Belediye ekipleri tarafından temizlenen alt geçit yeniden ulaşıma açıldı. Kentin bazı bölgelerinde ise yollardaki su birikintileri sürücülere zorluk çıkardı. Emniyet ve belediye ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

04.05.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulundu.

Alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ise iş makinesiyle aracından alındı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollardaki büyük su birikintilerinden dolayı da sürücüler zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerine giren sular ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Bilecik- Bozüyük kara yolunun İstasyon mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Emniyet ve belediye ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Hürriyet, Bilecik, trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı 5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı
15:30 Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi Vanspor, Bursaspor maçında sahadan çekildi
15:29 Araç sahipleri nefes alacak Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor Araç sahipleri nefes alacak! Akaryakıtta çifte indirim bekleniyor
12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:39 Bakan Yerlikaya’dan Fatih’teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı Bakan Yerlikaya'dan Fatih'teki gaspçıyla ilgili açıklama: Gereği yapıldı
15:27 Nişantaşı’nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı Nişantaşı'nda 3 şahıs, 10 bin dolar değerinde 5 bilezik çalarak kayıplara karıştı
14:44 Herkes onu konuşuyor Hamit Altıntop’un A Milli Takım için ettiği laflara bakın Herkes onu konuşuyor! Hamit Altıntop'un A Milli Takım için ettiği laflara bakın
14:41 Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal’dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapan Burcu Köksal'dan şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldüren hamle
14:29 Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu Alex’ten önce kızı geldi Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
13:55 SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
11:43 Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı O anlar kamerada Park halindeki motosiklet 3 farklı kazaya karıştı! O anlar kamerada
11:42 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi 28 yaşındaki kadın, sokakta tartıştığı kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 17:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement