Bilecik\'te Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Bilecik'te öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulundu.

Alt geçitte mahsur kalan bir araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sürücü ise iş makinesiyle aracından alındı.

Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Kentin bazı bölgelerinde yollardaki büyük su birikintilerinden dolayı da sürücüler zorlandı. Bazı ev ve iş yerlerine giren sular ise vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Bilecik- Bozüyük kara yolunun İstasyon mevkisinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

Emniyet ve belediye ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.