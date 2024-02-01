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Bilecik'te Skunk Bitkisi İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Skunk Bitkisi İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'te iklimlendirme sistemi kurarak skunk bitkisi yetiştiren ve uyuşturucu imal edip satan M.D.'nin evine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda skunk bitkisi, iklimlendirme sistemi malzemeleri ve diğer uyuşturucu üretim ekipmanları ele geçirildi.

01.02.2024 13:13
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BİLECİK'te, kurduğu iklimlendirme sistemiyle skunk bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ederek sattığı tespit edilen M.D.'nin evine baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alındı, evde ise yetiştirdiği skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söğüt ilçesinde oturan M.D.'yi, evinde uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine takibe aldı. M.D.'nin evine mahkeme kararıyla baskın yapıldı. Aramalarda 100 gram skunk, saksılarda ekili skunk bitki kökü, iklimlendirme sistemi malzemeleri klima, fan, aydınlatma ve ısıtmalı lamba, buhar makinesi, ortam ısı ölçer, su değeri ölçme aparatı, havalandırma sistemi, LED'li soğutma fanı, elektrik voltaj ayar cihazı, yalıtım folyosu, 10 bitki toprağı, bitki sulama kabı, budama makası ve saksı, 9 farklı ebatlarda sıvı bitki vitamini, hassas terazi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alınan şüpheli M.D., ifadesi için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)

Bilecik\'te Skunk Bitkisi İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Skunk Bitkisi İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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