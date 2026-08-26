Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gölpazarı'nda yoldan çıkan otomobilde sürücü yaralandı. Trafik akışı normale döndü.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, otomobilin yoldan çıktığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
E.Ç. (70) idaresindeki 34 CES 408 plakalı otomobil, Vezirhan-Gölpazarı kara yolu Kurşunlu köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.Ç, ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sürdürülen trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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