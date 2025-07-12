Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik- Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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