Bilecik'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Bilecik\'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Bilecik'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Yeliz ve Ela Efe, Eskişehir'de defnedildi.

18.11.2024 17:17
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Bilecik'te otomobillerin çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'te yaşanan trafik kazasının ardından yaşamını yitiren Yeliz E. (30) ve kızı Ela E'nin (3) cenazeleri toprağa verildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Hacı Kadir Camii'nde kılınan cenaze namazına hayatını kaybeden anne ve kızının ailesi ile yakınları katıldı.

Anne ve kızın cenazeleri, ikindi namazının ardından toprağa verilmek üzere Asri Mezarlığa defnedildi.

Olay

Bilecik-Bozüyük- Bursa kara yolu Muratdere kavşağında meydana gelen kazada, Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşağı yakınlarında R.E. yönetimindeki16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü R.E. ile araçtaki eşi Yeliz Efe (30) ve kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne ve kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Trafik Kazası: Anne ve Kızı Toprağa Verildi - Son Dakika

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