Bilecik\'te vatandaşların uyandıramadığı sürücüyü polis ve sağlık ekipleri uyandırdı

Bilecik'te vatandaşların uyandıramadığı sürücüyü polis ve sağlık ekipleri uyandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Gazipaşa Mahallesi'nde Atatürk Parkı önünde park halindeki pikapta uyuyakalan sürücü, çevredeki vatandaşların kapıyı açarak uyandırma çabasına rağmen uyanmadı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince uyandırılan sürücü, aracıyla bölgeden ayrıldı.
Bilecik'te, pikap içinde uyuyakalan şoför, polis ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonunda uyandırıldı.
Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde park halinde olan 16 BYZ 107 plakalı pikabın henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, araç içinde uyuyakaldı.
Çevredeki vatandaşlar, aracın kapısını açarak şoförü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, ekiplerce uyandırılmasının ardından aracıyla bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA
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