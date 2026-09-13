Bilecik'te yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Bilecik\'te yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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Antalya'da nitelikli dolandırıcılık olayının ardından kiralık araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Bilecik'te yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da nitelikli dolandırıcılık olayının ardından kiralık araçla kaçmaya çalışan 2 şüpheli, Bilecik'te yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin kiralık araçla Bilecik güzergahını kullanacağı tespit edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne aktarılması üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önlem alındı.

Belirlenen kiralık aracı durduran ekipler, şüpheliler E.N. (30) ve İran uyruklu M.A'yı (31) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, elden alındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ziynet eşyaları ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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