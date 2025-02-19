Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Bilecik Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bilecik merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

19.02.2025 23:58
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BİLECİK Valiliği yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bilecik'te hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bekleniyor. Bilecik Valiliği olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Valilik sitesinden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, Bilecik merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen mezkur yerlerde bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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