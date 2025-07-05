Bilecik'te Yol Kenarına Kasa Atanlara Ceza

Bilecik Belediyesince plastik kasaları yol kenarına atan kişilere ceza kesildi.

İstasyon Mahallesi Karasu mevkisinde ve Başköy girişinde denetim yapan zabıta ekipleri, yol kenarına atılmış plastik kasaları tespit etti.

Kasaları kaldırmaları için kişileri uyaran ve süre veren ekipler, kasaları bulunduğu yerden almayan kişilere ceza yazdı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere, vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü olarak kentin dört bir köşesinde birçok başlıkta kontrollerini devam ettiklerini aktaran Öndersev, "Denetimler kapsamında İstasyon Mahallesi karasu mevkisinde ve Başköy yol kenarına bırakılmış plastik kasa tespitinde bulunduk. Gerekli uyarı ve bilgilendirmeler sonrasına çevrenin kirletilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı." ifadesini kullandı.