Bilecik\'te zabıta ekipleri balıkçı esnafında hijyen ve fiyat denetimi yaptı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, balıkçı esnafını hijyen, fiyat listeleri, balıkların tür ve boyları ile tazeliği açısından denetledi. Denetimlerde balıkların vatandaşlara sunum koşulları da kontrol edildi.

Bilecik Zabıtası, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini kolaylaştırmak amacıyla balıkçı esnafına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta Müdürlüğü olarak herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluğa yer olmaması açısından rutin denetimlerimiz devam ediyor. Başta iş yerlerinde temizlik durumu olmak üzere çalışanların çalışma şartları, fiyat listesi, balık çeşitleri ve boyları gibi birçok kalemde incelemeler yapıldı. Denetimlerde ayrıca balıkların vatandaşa sunumu ve tazeliği gibi birçok durum göz önünde bulundurularak kontroller yapıldı. Zabıta Müdürlüğü olarak halkımızın gıda ürünlerini en uygun şekilde tüketebilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Balıkçı esnafına verimli ve kazançlı bir sezon diliyoruz."