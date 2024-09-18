Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Çevre Temizliği İçin 238 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıta Ekiplerinden Çevre Temizliği İçin 238 Bin TL Ceza

Bilecik\'te Zabıta Ekiplerinden Çevre Temizliği İçin 238 Bin TL Ceza

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi kirleten kişilere toplamda 238 bin 521 TL ceza kesildi. Ekipler, sigara izmariti atma, inşaat atığı bırakma gibi birçok konuda denetim yaptı.

18.09.2024 16:55  Güncelleme: 17:34
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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirleten kişilere yönelik 238 bin 521 TL tutarında cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Çevreye sigara izmariti atmak başta olmak üzere, inşaat atığı bırakmak, cadde ve yollarda kirliliğe neden olmak gibi birçok konuda tespitte bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplamda 238 bin 521 TL tutarında cezai işlem uyguladı.

Temiz ve sağlıklı ortamda yaşam sürmenin herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Zabıta Müdürlüğü personeli, vatandaşlara çevreyi temiz tutmaları ve kamu malını korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: ANKA

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