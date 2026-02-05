Bilecik Belediyesi'nden Unlu Mamuller Üreten İş Yerlerine Denetim

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent genelinde un ve unlu mamuller üreten iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, un ve unlu mamul üreten işyerlerinde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında başta ramazan pidesi olmak üzere gıda ürünlerinin fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı. Ekipler, üretim koşulları, hijyen standartları ve ürünlerin saklama şartlarını inceleyerek iş yeri yetkililerinden bilgi aldı. Tatlı ve baklava üretimi yapan işletmelerde de kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili 153 Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.