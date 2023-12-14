 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" ile öğrenciler, kitap okuyarak yazarlarıyla söyleşiler yapıyor, öğrencilerin edebiyata ve yazma süreçlerine dair fikirleri gelişiyor.

Bilecik\'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor
14.12.2023 - 12:24,
Abone Ol

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından başlatılan "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" ile öğrenciler, kitap okuyarak yazarlarıyla söyleşiler yapıyor, öğrencilerin edebiyata ve yazma süreçlerine dair fikirleri gelişiyor.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması ve kütüphanenin aktif kullanılması amacıyla uygulamaya koyduğu proje ile eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. 4 bine yakın Türk ve dünya klasikleriyle donatılan kütüphanede, günümüz yazarlarının eserleri de yer alıyor.

Proje ile öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirme, başarılarını artırma, anlama ve analiz etme yeteneklerini geliştirme, kendilerine güvenlerini artırma, okudukları sayesinde elde ettikleri bilinçle çevredeki olaylara farkındalık kazanmalarını kolaylaştırmak gibi sonuçlar hedefleniyor.

Okul Müdürü Kuddusi Demir, AA muhabirine, okul kütüphanesinin valilik ve belediye desteğiyle tefrişatını yenilediklerini söyledi.

Öğrencilerin öğretim yılı boyunca kitap okuyarak dil gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizi 4 bine yakın Türk ve dünya klasikleriyle donattık. Çocukları kitaplarla tanıştırdıktan sonra yazarlarıyla tanışmalarını istedik. Okunan kitabın yazarıyla öğrencileri tanıştırdığınızda bunun etkisi çok daha fazla oluyor. Öğrencilerimiz yazar ve şairlerimizin kitaplarını okuyorlar. Bununla ilgili sorular hazırlıyorlar. Davet ettiğimiz şair ve yazarlarla buluşup, söyleşi yapıyorlar. Programı ilk yaptığımızda öğrencilerimiz durumu biraz garipsemişti ama şu an etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerimiz var. Bunun geri dönüşünü gördüğümüz için mutluyuz. Kitap ve kütüphane okulumuzun önceliği oldu. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Çocuklar bir şekilde kitapla, yazarla ve şairle bağ kuruyorlar. Öğrencilerin okumaya dair bakışları değişti. Şiir, roman ve öykü yazan öğrencilerimiz var."

Öğrenciler uygulamadan memnun

12. sınıf öğrencisi İkranur Çelik de yazarlarla buluşmadan öncesi kitaplarını okuduklarını ve istişare ettiklerini ifade ederek, "Okuma becerimi daha fazla artırdı ve geliştirdi. Etkinliğe katılarak en azından nerede ne var, hangi yazarlar ne çıkartmış onları öğrendik. Daha fazla kelime dağarcığımızı geliştirdik. Bunların yanı sıra okuma alışkanlığı olmayan arkadaşlarımız da okuma alışkanlığı edindi." dedi.

12. sınıf öğrencisi Arda Bayram, kendileri adına önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Kelime dağarcığımızı genişletebiliyoruz bu şekilde. Yazarlarımızla tanışma fırsatı buluyoruz. Kitap dünyasına ilgi duyan öğrenciler için gerçekten büyük bir fırsat. Kültürel anlamda da çok büyük değişim yaşıyoruz. Gerek sınavlarımız olsun gerekse hayatımızda çok büyük etkisi oldu. Çok keyifli geçen bir etkinlik oluyor. Beni teşvik eden başka durum ise artık şiir alanına yönelmiş durumdayım. Daha çok yazarla tanıştıkça bu alana ilgim giderek artıyor." diye konuştu.

"Öğrenci-Yazar Buluşması" etkinliğine katılan şair Serap Kadıoğlu ise bu yaşlarda okudukları kitapların ve arkadaşlıkların önemine değindi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, 15 Temmuz, Bilecik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'teki lisede 'Öğrenci-Yazar Buluşmaları'na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor - Son Dakika


12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:48:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'teki lisede "Öğrenci-Yazar Buluşmaları"na katılan öğrenciler kitap okuyarak edebi bilinçlerini geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement