Bilecik Tiyatro Günleri 15 Aralık\'ta Başlıyor

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(BİLECİK) - Bilecik Tiyatro Günleri, 15 Aralık Pazar günü Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Eşit Masallar" adlı çocuk oyunu ile başlayacak.

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan tiyatro oyunları, Bilecik Tiyatro Günleri'nde sanatseverlerle buluşacak. "Bilecik Tiyatro Günleri Başlıyor" sloganıyla hazırlanan etkinlikler çerçevesinde çocuklar için hazırlanan oyunlar ücretsiz, yetişkin oyunları ise ücretli olacak.

Etkinlik kapsamında sahnelenecek "Eşit Masallar" adlı çocuk oyunu, 15 Aralık Pazar günü 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde çocuklarla buluşurken, 21 Aralık Cumartesi günü "Miyav" adlı oyun 14.00 ve 17.00 saatlerinde performe edilecek. Çocuklar için bir diğer oyun ise ödül alan "Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız" isimli oyun olacak. Oyun, 29 Aralık Pazar günü 14.00 ve 17.00 saatlerinde çocukların beğenisine sunulacak.

Bilecik Tiyatro Günleri'nde yetişkinler için de oyunlar sahnelenecek. Program kapsamında 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de "Bir Baba Hamlet" isimli oyun sahne alırken, 20 Aralık Cuma günü ise "12 Numaralı Adam" adlı oyun aynı saatte tiyatroseverlerle buluşacak. 22 Aralık Pazar günü saat 20.00'de "Şakşakçılar", 24 Aralık Salı günü yine aynı saatte "Münasebetsiz" adlı oyun ve 25 Aralık Çarşamba günü "Deli Bayramı" adlı oyun Bileciklilerle buluşacak.

Oyunlar için bilet satın almak ve etkinliğe ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne başvurabilecek ya da 0 228 214 91 50 numaralı telefonu arayabilecek. Tiyatroseverler biletleri, bankamatik ve kredi kartı ile 29 Kasım Cuma günü itibarıyla temin edebilecek.