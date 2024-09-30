Bilecik ve Rodopi Belediyesi Kardeş Şehir Oldu

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi ile Bulgaristan'a bağlı Rodopi Belediyesi, imzalanan protokol kapsamında kardeş şehir oldu.

Bilecik Belediyesi ile Bulgaristan'a bağlı Rodopi Belediyesi, imzalanan protokol kapsamında kardeş şehir oldu. Kardeş şehir protokolü, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Rodopi Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Plovdiv Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Rodopi muhtarları, Bultiş İş Adamları Derneği ve Eskişehir Rumeli İş Adamları Derneği üyelerinin olduğu programda imzalandı.

Subaşı, "Bilecik ve Rodopi, Rodopi Belediyesi ile imzaladığımız iş birliği anlaşması ile kardeş şehir oldu. Rodopi Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Plovdiv Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Rodopi muhtarları, Bultiş İş Adamları Derneği ve Eskişehir Rumeli İş Adamları Derneği'nin katılımlarıyla gerçekleşen görüşmede imzalanan iş birliği anlaşmasının şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Subaşı ve Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan programları kapsamında ayrıca Plovdiv Başkonsolosu, Plovdiv Ticari Ateşesi, Edirne Ticaret Odası Başkanı, Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı, Rumeli ERİAD Başkanı, Edirne Rumeliler Derneği Üyeleri, Bulgaristan İş Adamları Derneği Üyeleri ve Rodopi Belediyesi temsilcileri bir araya geldi.