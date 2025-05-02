Bilge köyü katliamında hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan için mevlit okutuldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 16 yıl önce meydana gelen, 7'si çocuk 44 kişinin ölümüne neden olan katliamda hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan için Beypazarı ilçesinde mevlit okundu.

İmam Ozan için ilçedeki Ilıman Cami'de cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına, ailesinin yanı sıra, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Beypazarı Müftü Vekili Davut Karakaya, Askerlik Şube Başkanı Ali Osman Altay, İHH Beypazarı Temsilcisi Osman Karlıdağ ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu, şehitleri kalplerinin en müstesna yerinde bulundurduklarını belirterek, "Hacı Kazım Ozan'ın isminin de imam hatibe verilerek yaşatılması çok manidar. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Cami çıkışında mevlit programına katılanlara lokma tatlısı ikram edildi.