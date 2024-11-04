Bilim Samsun 155 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Bilim Samsun 155 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi

Bilim Samsun 155 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi

Samsun'daki Bilim Samsun Eğitim Merkezi, 6-14 yaş arası 155 bin öğrenciye ücretsiz eğitim sundu.

04.11.2024 12:19
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SAMSUN'da hayata geçirilen Bilim Samsun Eğitim Merkezi, açıldığı 28 Şubat 2023 tarihinden bugüne havacılık, uzay, matematik, doğa, tasarım ve doğa teknolojileri gibi birçok konuda 155 bin öğrenciye hizmet etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Bilim Samsun Eğitim Merkezi, içerisinde bulundurduğu 7 farklı atölyede 6-14 yaş arası çocuklara ücretsiz şekilde eğitim veriyor. Bölümünde uzman eğitmenlerin olduğu bu merkezin atölye etkinlikleri dışında 85 farklı etkinliğinde olduğunu belirten Bilim Samsun Eğitim Koordinatörü Mukaddes Koç, "Hafta içinde verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra veli çocuk etkinliklerinde, önemli gün ve haftalara yönelik atölye etkinliklerinde bilim şenlikleri, matematik şenlikleri, tematik atölyeler ve doğada bilim etkinlikleri de yapmaktayız dedi.

'MERKEZİMİZ TEKNOFEST 2022 SAMSUN'UN ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞI KALICI İZLERDEN BİRİSİDİR'

Alanında uzman eğitmenlerle son teknoloji cihazlarda etkinlikler yaptıklarını belirten Eğitim Koordinatörü Mukaddes Koç, "TEKNOFEST 2022 Samsun'un şehrimize kazandırdığı kalıcı izlerden biri olan Bilim Samsun, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli paydaşlarla hayata geçirilen bir bilim merkezidir. 6-14 yaş grubu öğrencilerimizde bilim ve teknolojide farkındalık yaratmaya hedefleyen 7 farklı atölyemiz bulunmaktadır. Havacılık uzay atölyesi, tasarım, doğa, matematik, tarım teknolojileri, girişimcilik ve teknoloji atölyelerimiz bulunmaktadır. Hafta içi eğitim modellerimizde ilkokul ve ortaokul gruplarımız rezervasyon oluşturarak merkezimizi ziyaret etmekteler. Her bir öğrencimiz 2 farklı atölyeye katılım göstermektedir. Hafta sonu eğitim modelimizde sosyal medya kanalları üzerinden duyurusunu yaptığımız atölyelere öğrenciler aileleri ile birlikte katılım göstermekteler. Bunun yanında atölyelerimizde uzun dönem programımızı uygulamaktayız diye konuştu.

'11 FARKLI DENEY DÜZENEĞİMİZ VAR'

Velilerin de öğrenciler ile etkinlikler yapabildiğini söyleyen Mukaddes Koç, "Ayrıca merkezimizde 11 farklı deney düzeneği bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yanında velilerimizde bu deney düzeneğine ilgi göstermekteler. Daha da nice etkinliklerde yer almayı planlamaktayız. Ara tatil programlarımız eğlenceli ve bilim dolu şekilde geçmektedir. Bütün çocuklarımızı Bilim Samsun'a beklemekteyiz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilim Samsun 155 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi - Son Dakika

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