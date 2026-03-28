Bilim Şenliği Altındağ\'da Düzenlendi

Altındağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel deneyler, teknoloji sergileri, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

Çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir katılım yelpazesiyle bilimsel merakın ve öğrenme isteğinin desteklenmesi hedeflenen şenlikte, öğrenciler, öğretmenler ve bilim meraklıları bir araya geldi.

Farklı yaş gruplarına hitap eden 26 atölyenin bulunduğu şenlikte, doğa bilimleri, teknoloji ve tasarımın yanı sıra sanat temelli etkinlikler de gerçekleştirilerek katılımcılara farklı alanlarda öğrenme deneyimi sunuldu.