Bilim ve Teknoloji Haftası Coşkuyla Kutlandı

16.03.2026 11:25
Türkiye genelinde 8-14 Mart tarihlerinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Haftası, 100 bini aşkın katılımcıyla gerçekleşti.

BİLİMSEL farkındalığı artırmak ve teknolojik gelişmeleri toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen '8- 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası', Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) yapılan açıklamaya göre; 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu doğrultusunda Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. TÜBİTAK, okul öncesinden lisansüstü eğitime kadar her yaş grubunu kapsayan dev bir etkinlik takvimiyle geleceğin bilim insanlarına ilham verdi. Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK, sanayiden akademiye uzanan geniş bir yelpazede ülkenin dört bir yanını bilimle buluşturdu. Bilim ve Toplum Başkanlığı ile ilgili merkez ve enstitülerin koordinasyonunda hazırlanan 2026 yılı programı; interaktif atölye çalışmalarından bilim söyleşilerine, dijital yarışmalardan laboratuvar gezilerine kadar zengin bir içerik sundu.

41 BİLİM MERKEZİNDE 100 BİNİ AŞKIN KATILIMCI

Hafta boyunca Türkiye genelinde faaliyet gösteren 41 TÜBİTAK bilim merkezi, ileri teknoloji ve temel bilim alanlarını kapsayan 72 farklı ana başlıkta hazırlanan özel atölye serilerine ev sahipliği yaptı. Robotik kodlama, yapay zeka, 3D tasarım, biyoloji ve geri dönüşüm gibi alanlarda uygulama yapma imkanı bulan katılımcıların sayısı bir hafta içinde 100 bini aştı. Programın odak noktasını ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan 'Bilimde Kadın' temalı etkinlikler oluşturdu.

BİLİMSEL FARKINDALIK SÖYLEŞİLERLE ARTIRILDI

Hafta boyunca bilginin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen söyleşi programlarında dikkat çekici rakamlara ulaşıldı. 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, 22 farklı Bilim Merkezi söyleşisi ile 3 bin katılımcıya ulaşıldı. Üniversiteler bünyesinde düzenlenen 17 söyleşiye binden fazla katılımcı ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen özel söyleşi programı 500 kişilik bir katılımla bilim meraklılarını bir araya getirdi. Ayrıca, 9-13 Mart tarihleri arasında 48 farklı okulda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri ile bilimsel farkındalık doğrudan eğitim ortamlarına taşındı.

YARIŞMALARA YOĞUN İLGİ

Dijital platformlar ve fiziksel alanlardaki etkileşimli faaliyetler, gençlerin yoğun katılımıyla festival havasında geçti. Hafta boyunca düzenlenen canlı ödüllü bilgi yarışmalarına 350 kişi bizzat katılırken, bu yarışmalar binlerce görüntülenme elde ederek geniş kitlelere ulaştı. Özellikle 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 7 gün boyunca gerçekleştirilen Ödüllü Bilim Genç Bilgi Yarışmaları, 4 bin kişilik katılım oranıyla haftanın en çok ilgi gören dijital faaliyetlerinden biri oldu.

Kaynak: DHA

