Bilinç Kapanan Bebek Hakkari'den Tahliye Edildi

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bilinci kapanan bir bebeğin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tahliye anının görüntüsü paylaşılarak, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopter ile bilinç kapanması yaşayan bir bebeğimizi Hakkari'den Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye ettik. Minik evladımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.