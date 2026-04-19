Başkent'te Düzenlenen 4'üncü Bilkent Yol Koşusu'na Yaklaşık 650 Sporcu Katıldı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bilkent Yol Koşusu, ABB ve Run'N Roll iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonda 4,5 ve 9 kilometre olmak üzere iki farklı parkur yer aldı. Her yıl artan ilgiyle dikkati çeken Bilkent Yol Koşusu'nda bu yıl 'patili dostlar koşusu' ve 'çocuk koşusu' da etkinliğe renk kattı. Koşu sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, günün anısına tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Ankara'da sporun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Eğitim Şefi Lütfiye Demirciçeşmesi de Bilkent Yol Koşusu'nun Ankara'da spor kültürüne katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olduğunu ifade ederek, organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi. Demirciçeşmesi, "Ankara'da spor kültürüne katkı sağlayan etkinliklerden biri haline gelen Bilkent Yol Koşusu bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Run'N Roll iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzda amatör sporcular ve profesyonel sporcular 4,5 kilometre ve 9 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Bu yıl 650 kişilik bir katılım sağlandı. Yine bu yılki yeniliklerden iki tanesi patili dostlarımızla koşumuzu gerçekleştirdik. Bir de çocuk koşusu gerçekleştirdik. ABB olarak sağlıklı spor bilincini yaygınlaştırmak, sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflerken aynı zamanda Ankara'da sporun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Patili dostlar ve çocuklar da koştu

Run'N Roll Spor Organizasyon Sorumlusu Mertcan Başköy, "Bu sene Bilkent Yol Koşusu'nun dördüncüsünü gerçekleştirdik. Her sene sayı giderek artıyor. Patili dostlar koşusu yaptık, bu sene onlar da koştu. 100 metrelik parkurda da çocuklarımız koştu dedi.

Etkinliğe katılan sporcular da şunları söyledi:

Ekin Ozan Gür: "Bu yarışa bir farklılık olarak sevgili patili dostum Lena ile katıldık. Benim içim keyifli bir deneyim oldu. Çok güzel bir etkinlik hem kalp sağlığı için hem de mental sağlık için tavsiye edebilirim."

Fatma Arı: "9 kilometre yarışında birinci oldum. Kulübüm Ego Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yarıştı, hava da çok güzeldi. Keyifle koştum."

Deniz Koyuncu: "Bilkent Yol Koşusu'nda 4,5 kilometrede şampiyon oldum. Açıkçası çok keyifli ve çok güzel bir organizasyondu. Geçen yıl da şampiyon olmuştum, bu yılda da şampiyon oldum."