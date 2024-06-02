BİLMED ve EDP İşbirliğiyle Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

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Bilecik İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİLMED) ile Eğitime Destek Platformu (EDP) işbirliğinde geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

BİLMED Başkanı Halis Çelik, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Filistin'de Gazze'de devam eden soykırımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Derneğin kurulduğu günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı mezunlarla buluşma sağlayamadıklarını ifade eden Çelik, "İmam Hatipler bu milletin ruhudur, kalbidir. Peygamberimizin mirasçılarıdır. İmam Hatipler herkesin elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Dernek olarak her yıl hasret gidermek ve eskileri yad etmek için bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. Zor zamanlarda fedakarlık gösteren bu camia için canlarını feda eden hocalarımıza, ağabeylerimize ve kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

Şeyh Edebali Tasavvuf Musiki Korosunun dinletisiyle devam eden programa, AK Pati İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Müftüsü Ali Erhun, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve EDP Başkanı Üzeyir Yıldırım ile mezunlar katıldı.