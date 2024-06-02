BİLMED ve EDP İşbirliğiyle Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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BİLMED ve EDP İşbirliğiyle Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

BİLMED ve EDP İşbirliğiyle Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Bilecik İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİLMED) ile Eğitime Destek Platformu (EDP) tarafından düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliği, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programda, Filistin'de devam eden soykırımda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu. BİLMED Başkanı Halis Çelik, mezunlarla buluşmanın önemine vurgu yaparak, her yıl bu tür buluşmaları gerçekleştireceklerini belirtti. Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı, İl Müftüsü, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve mezunlar da katıldı.

02.06.2024 15:51
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Bilecik İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİLMED) ile Eğitime Destek Platformu (EDP) işbirliğinde geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

BİLMED Başkanı Halis Çelik, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Filistin'de Gazze'de devam eden soykırımda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Derneğin kurulduğu günden bu yana çeşitli sebeplerden dolayı mezunlarla buluşma sağlayamadıklarını ifade eden Çelik, "İmam Hatipler bu milletin ruhudur, kalbidir. Peygamberimizin mirasçılarıdır. İmam Hatipler herkesin elinden ve dilinden emin olduğu kişilerdir. Dernek olarak her yıl hasret gidermek ve eskileri yad etmek için bu buluşmaları gerçekleştireceğiz. Zor zamanlarda fedakarlık gösteren bu camia için canlarını feda eden hocalarımıza, ağabeylerimize ve kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum." dedi.

Şeyh Edebali Tasavvuf Musiki Korosunun dinletisiyle devam eden programa, AK Pati İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Müftüsü Ali Erhun, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik ve EDP Başkanı Üzeyir Yıldırım ile mezunlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BİLMED ve EDP İşbirliğiyle Geleneksel Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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