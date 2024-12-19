Binbaşı Ahmet Deniz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Binbaşı Ahmet Deniz'in (43) cenazesi Midyat içesinde toprağa verildi.
Elazığ 8. Kolordu Komutanlığında görev yapan Piyade Binbaşı Ahmet Deniz, ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 çocuk babası Binbaşı Deniz için Midyat'ın Söğütlü Mahallesi'nde askeri tören yapıldı.
İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz'ın kıldırdığı namazın ardından Deniz'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Alaattin Erkan, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile Binbaşı Deniz'in yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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