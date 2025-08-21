Bingöl Balı İhracata Açılıyor - Son Dakika
21.08.2025 11:42
Bingöl balı, ABD, BAE ve Katar'a ihraç edilecek, Avrupa'dan tescil aldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen ilk balı olan Bingöl balı, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a ihraç edilecek.

Zengin bitki örtüsüne sahip coğrafyada üretilen Bingöl balında hasat sezonu başladı.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerindeki eşsiz flora içerisinde elde edilen Bingöl balı, kovanlarda olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra sağımı yapılıyor.

Kentte 1970 yılından bu yana bal üretimi yapan bir firma, Bingöl balını yurt dışı pazarına sunuyor.

Avrupa'daki ülkelere ihracat yapan firma, Bingöl balının geçen yıl AB'den tescil almasıyla yeni talepler almaya başladı.

Bingöl balı için ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan talep alan firma, yakın zamanda bu ülkelere ihracat yapmaya hazırlanıyor.

"9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Bal firması sahiplerinden Yusuf Beri, AA muhabirine, Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasında bulunan eşsiz coğrafyada Bingöl balının hasadına başladıklarını söyledi.

Üreticilerden aldıkları balları Bingöl Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ettikten sonra tesislerinde paketlediklerini anlatan Beri, en kaliteli balları tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

Bingöl balının, Türkiye'nin AB nezdindeki ilk tescilli balı olmasının yeni pazarların açmasını sağladığını bildiren Beri, şöyle konuştu:

"Başta Almanya, Hollanda, Fransa olmak üzere 9 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. AB tescil belgesi alındıktan sonra Bingöl balına ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan talepler gelmeye başladı. Bunlar için görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en kısa sürede bu ülkelerde de Bingöl balımızı göreceğiz."

"Kırda yaklaşık 1000 çeşit bitki var"

Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyünde 39 yıldır arıcılık yapan Hasan Çamak da kışın arılarını Aydın'a götürdüğünü, mayıs ayında da köyüne geri getirdiğini belirtti.

Oğlu ve eşiyle 1800 rakımlı bölgede bal üretimi yaptıklarını anlatan Çamak, "Kırda yaklaşık 1000 çeşit bitki var. Bunların baldaki değeri çok mükemmel, bu sayede balın prolin değeri 1200'e kadar çıkıyor. 30 yılı aşkın süredir aynı firmaya balları satıyorum. Satışından yana bir zorluğum yok. Analiz yapmadan balı satmıyoruz." dedi.

Onur Çamak (33) ise 2015'ten bu yana aktif olarak babasıyla arıcılık yaptığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Arıcılık biraz zorlu ama insan sevince yapıyor. En iyi şekilde ürünlerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten doğamızın şartları da uygun. Bu mesleği de ikinci nesil olarak devam ettiriyorum. Uzun yıllar boyunca da yapmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Körfez, Tarım, Katar, Son Dakika

