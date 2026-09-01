Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 bin 427 kök Hint keneviri, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 bin 427 kök Hint keneviri, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl\'de 21-28 Ağustos\'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 bin 427 kök Hint keneviri, silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bingöl'de 21-28 Ağustos tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı birimlerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 427 kök Hint keneviri ve skunk, 9 sentetik ecza, çeşitli silahlar, 864 fişek ve 14 şarjör ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişiye 82 bin 482 lira idari para cezası uygulanırken, 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Ağustos'ta, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 427 kök Hint keneviri ve skunk, 9 sentetik ecza, 54 gram esrar, 20 litre etil alkol, 3 mililitre alkol aroması, 4 kazı malzemesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 tabanca, 6 av tüfeği, farklı çaplarda 864 fişek, 14 şarjör, 1'i gece görüşlü, 1'i tüfek dürbünü olmak üzere 7 dürbün ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 1'i Suriye, 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 kişiye toplam 82 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Ağustos, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 bin 427 kök Hint keneviri, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 21-28 Ağustos'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 2 bin 427 kök Hint keneviri, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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