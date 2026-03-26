Bingöl'de Afet Bilinci Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Bingöl'de Afet Bilinci Protokolü İmzalandı

Bingöl\'de Afet Bilinci Protokolü İmzalandı
26.03.2026 19:05
Bingöl'de öğrencilere afet bilinci kazandırmak için işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl'de öğrencilerin afet bilincinin artırılması amacıyla Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, protokolü Vali Cahit Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun imzaladı.

Protokol kapsamında kent genelindeki öğrenci, öğretmen ve personele afetlere karşı bilinç kazandırılması, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimlerinin öğretilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'ün en önemli gerçeklerinden birinin deprem olduğunu belirtti.

Afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlardan itibaren yapılması gerektiğine işaret eden Çelik, bu kapsamda kentte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çelik, "Duamız, memleketimizin hiçbir yerinde deprem ya da afet yaşanmamasıdır. Ancak buna yönelik olarak hem gerekli eğitimleri almak hem de çocuklarımızı buna hazırlamak zorundayız. Rabb'im çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Onları bu konuda bilinçlendirmek için AFAD İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz her türlü çabayı gösterecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Afet Bilinci Protokolü İmzalandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bingöl'de Afet Bilinci Protokolü İmzalandı - Son Dakika
